Без отпуска и денег: московское турагентство кинуло своих клиентов

Клиенты туроператора из Москвы «Хоттур.рф» остались без отпуска и вложенных в путешествие денег, сообщает «Осторожно, новости» .

Как рассказали обманутые туристы, они забронировали через компанию путешествие в Таиланд еще в августе, после чего получили подтверждающие документы, однако сами билеты им так и не отправили.

25 декабря, за два дня до ожидаемого вылета, турагентство сообщило гражданам об отмене тура. Причины названы не были. В связи с этим клиентам предложили перенести бронь либо оформить возврат денег.

Туристы потребовали вернуть средства, но так ничего и не получили. Турагент написала им, что перепутала бланки и деньги поступят в ближайшее время. Однако спустя несколько дней связь с компанией прервалась.

В числе пострадавших как минимум 5 москвичей, которые отдали туроператору около 400 тыс. рублей. При этом в ноябре компания «Хоттур.рф» подала документы на ликвидацию юридического лица. Обманутые туристы готовят коллективную жалобу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.