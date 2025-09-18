Без еды и в холоде: заблудившийся грибник неделю выживал в ленинградских лесах

Он заблудился еще 10 сентября. Спасатели и волонтеры приступили к поискам грибника. Найти потерявшегося мужчину в лесу удалось только спустя 7 дней.

То, что грибник выжил, можно назвать чудом. Температура по ночам тогда была около плюс 3 — плюс 5 градусов. Сотрудники ПСО Тосно и добровольцы эвакуировали грибника и передали его медикам.

Ранее пожарные и спасатели теруправления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» 4 раза за сутки выезжали на поиск людей, заблудившихся в лесах Подмосковья.

