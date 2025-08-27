Спасатели нашли за сутки 6 грибников, заблудившихся в подмосковных лесах

26 августа пожарные и спасатели территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» четыре раза за дежурные сутки выезжали на поиск людей, заблудившихся в лесах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлпожспаса».

Первый заместитель начальника теруправления Алексей Кочуев рассказал, что в зону ответственности подразделений территориального управления входит 6 округов, и в четырех из них грибникам требовалась помощь специалистов.

«Первое сообщение о потерявшейся в лесу семейной паре поступило в одиннадцать часов утра в единую службу экстренных вызовов. К счастью, у супругов был с собой заряженный телефон, и они смогли сообщить, что заблудились в лесном массиве в районе деревни Самород Наро-Фоминского округа. На поиски был отправлен дежурный караул 239-й пожарно-спасательной части. По телефону грибники рассказали, где оставили свой автомобиль и вошли в лес. Пройдя вглубь массива более километра, пожарные обнаружили супружескую пару, которая откликнулась на звук громкоговорителя, используемого для поиска», — рассказал замначальника теруправления.

Алексей Кочуев добавил, что второй случай произошел в Рузском округе.

«Спасатели поисково-спасательного поста 265-й пожарно-спасательной части нашли и вывели из лесного массива молодую женщину. В первом часу дня за помощью по единому номеру системы-112 обратилась мать, которая сообщила, что её дочь 1982 года рождения заблудилась в лесу в районе деревни Алешино, а телефон у девушки оказался разряжен. Спасатели прочесывали массив, работая на отклик, включая периодически сигнальное громкоговорящее устройство, установленное на автомобиле. Спустя час девушка, сориентировавшись по звуку СГУ самостоятельно вышла из леса», — рассказал специалист.

Заместитель руководителя теруправления отметил, что следующие истории спасения произошли в муниципальном округе Шаховская и в Волоколамском округе.

«В лесном массиве рядом с деревней Ядрово заблудились две женщины: мать с дочерью. На их поиск были направлены дежурная смена 297-й пожарно-спасательной части. Уточнив у заблудившихся, какие они видят ориентиры, пожарные смогли определить их приблизительное местонахождение и, прочесав нужный квадрат, обнаружили женщин и благополучно вывели их из леса. В это время спасатели 203-й пожарно-спасательной службы помогали выйти из леса 88-летнему мужчине, который сбился с пути в волоколамском лесу. Пенсионер отчетливо слышал звук, подаваемый из автомобиля, благодаря чему быстро сориентировался и вышел навстречу спасателям. Медицинская помощь грибнику не понадобилась», — сообщил Алексей Кочуев.

