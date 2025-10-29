Бьет и сталкерит: свердловский депутат кошмарит свою экс-возлюбленную

Отношения Елизаветы и Станислава начались в июле прошлого года. Поначалу все шло хорошо: он красиво ухаживал, но со временем стал проявлять агрессию, особенно когда выпивал. Блохин грубо разговаривал с официантами и даже начинал бросаться на возлюбленную. Девушка неоднократно просила его прекратить пить, и он временно соглашался, но затем все повторялось.

11 июля, в день годовщины отношений, Станислав сильно напился и ушел в запой. Через два дня, все еще находясь в состоянии алкогольного опьянения, он устроил погром в квартире Лизы. Позднее история повторилась, но на этот раз он начал портить личные вещи девушки. Лиза попыталась разорвать отношения, однако это только усугубило ситуацию.

По словам Елизаветы, станислав начал ее преследовать. В один из дней он настиг ее у бара в Екатеринбурге. Попытку защитить девушку предпринял случайный прохожий. Депутат его избил, а затем напал и на саму Лизу. Он пинал ее, а также порвал вещи и сорвал украшения.

В ночь на 26 октября Станислав пришел домой к подруге, у которой пряталась Лиза, и долгое время пытался проникнуть внутрь. Он выломал ручку двери и разбил глазок.

«Ты — Украина, а я — Россия. Ты начинаешь войну с заведомо более сильным противником», — заявил Блохин экс-возлюбленной в голосовом сообщении в мессенджере.

Елизавета боится, что Блохин избежит наказания. Она уже обратилась в полицию и зафиксировала побои.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.