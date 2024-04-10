Беспилотные летательные аппараты ВСУ были зафиксированы над городом-спутником станции Энергодаром, сообщает ТАСС .

По словам директора по коммуникациям ЗАЭС Евгении Яшиной, над Энергодаром зафиксированы украинские беспилотные летательные аппараты.

В настоящее время режим воздушной опасности действует на территории ЗАЭС.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил рабочим визитом Запорожскую АЭС.

Он провел совещание, где обсудили вопросы текущего состояния станции, обеспечения ее ядерной безопасности. Была затронута тема атаки беспилотников по ЗАЭС.