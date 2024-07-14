Беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью

Российские силы ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в субботу результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области было ранено восемь мирных жителей.

Еще один человек пострадал при обстреле поселка Красное.