Беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью
ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
Российские силы ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении ведомства.
Ранее в субботу результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области было ранено восемь мирных жителей.
Еще один человек пострадал при обстреле поселка Красное.