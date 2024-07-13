ВСУ третий день подряд обстреливают город Шебекино. Есть пострадавшие

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Гладков: 8 мирных жителей пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ

Восемь мирных жителей пострадали в результате обстрела украинскими силами города Шебекино в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Третий день подряд город Шебекино подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Есть раненые», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что всем пострадавшим врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона отметил, что в результате атаки ВСУ повреждено остекление в 5 многоэтажках, повредило кровли, фасады и остекление в соцобъекте и двух коммерческих объектах, в частном доме выбило окна и посекло забор. Также повреждения получили 16 автомобилей, одна из машин загорелась от прямого попадания снаряда.

Гладков добавил, что на местах работают городские оперативные службы, информация о последствия обстрела украинской стороной будет уточняться.