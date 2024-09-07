Беспилотник атаковал здание Верховной рады в Киеве

Украинский политик Максим Бужанский заявил, что неизвестное беспилотное летательное устройство влетело в здание Верховной рады в Киеве, сообщает Lenta.ru .

«Дрон пытался атаковать здание Рады», — написал Бужанский в своем Telegram-канале.

Он добавил, что беспилотник был ликвидирован у входа в здание. При этом других деталей инцидента он не привел.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выразил сожаление, что ВСУ не могут ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными странами.