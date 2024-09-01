Беспилотник атаковал Московский НПЗ

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На Московском НПЗ в Капотне после атаки БПЛА началось локальное возгорание, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram .

ВС РФ сбили еще один украинский дрон. Во время падения он задел техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода.

Началось локальное возгорание. Специалисты его тушат.

Ранее система ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве. На место падение обломков отправили представителей соответствующих служб.