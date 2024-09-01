Беспилотник атаковал Московский НПЗ
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На Московском НПЗ в Капотне после атаки БПЛА началось локальное возгорание, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram.
ВС РФ сбили еще один украинский дрон. Во время падения он задел техническое помещение Московского нефтеперерабатывающего завода.
Началось локальное возгорание. Специалисты его тушат.
Ранее система ПВО сбила беспилотник на подлете к Москве. На место падение обломков отправили представителей соответствующих служб.