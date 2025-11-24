Бешеная лиса чуть не растерзала девушку в Омской области
Ужасный инцидент произошел в городе Калачинске Омской области. Бешеная лиса чуть не растерзала девушку, сообщает Mash.
Инцидент произошел утром. Девушка звала на помощь. Ее крики услышал сосед.
Мужчина вооружился палкой и бросился спасать несчастную. Ему удалось нанести удар по голове животного, лисица скончалась.
Девушку госпитализировали. У нее серьезные раны рук и ног.
Главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков сообщил РИАМО, что особенно опасны укусы бешенных животных в область головы, так как вирус быстро проникает в мозг.
Он отметил, что вирус бешенства поражает центральную нервную систему, что сначала вызывает изменения поведения, а затем смерть.
