Самолет компании «Аэрофлот» Дубай — Москва экстренно посадили в Баку из-за дебоша, который пьяный россиянин устроил на борту. Мужчина вел себя так, словно в него вселился бес, сообщает Baza .

Пассажиры рассказали, что, поднимаясь на борт, Роман П. был трезв. С собой в пакете он пронес алкоголь и выпил его уже в самолете. В какой-то момент россиянин стал кричать, пинать и оскорблять людей.

Тогда мужчины на борту не без труда, но все же скрутили дебошира. Однако тот смог разорвать пластиковые наручники и клейкую лент, после чего попытался разбить иллюминатор.

В итоге пилоты решили посадить самолет в Азербайджане. Романа забрали полицейские. Когда он пришел в себя, то заявил, что ничего не помнит.

Ранее пьяный мужчина ударил возлюбленную и угрожал бортпроводникам на борту самолета компании Azur Air, совершавшего рейс Москва — Паттайя. Когда дебошира попытались привязать к креслу, тот начал материться и угрожать, пообещав «казнить» их.