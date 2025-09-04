Беременная обманула других будущих мам на 6 млн руб в перинатальном центре Уфы

Беременная женщина пообещала соседкам по палате в перинатальном центре Уфы материнское пособие, а сама набрала на них кредиты на сумму 6 млн рублей и забрала деньги себе, сообщает Mash .

Беременная третьим ребенком Елена (имя изменено — ред.) придумала мошенническую схему и убедила новых приятельниц в том, что знает, как получить материнское пособие, скидки и прочие выплаты для мамочек. Она брала у соседок па палате телефоны и оформляла на каждую кредит.

Деньги предприимчивая дама забирала себе. Женщина смогла обмануть даже мужей подруг, те и не догадывались, что их жены попали под влияние мошенницы.

Обман поначалу не вскрылся — о нем семьи узнали спустя месяцы после выписки, когда им начали звонить коллекторы. Общий ущерб составил около 6 млн рублей. Однако пострадавшие считают, что жертв мошенницы может быть больше.

Они уверяют, что женщина продолжает обманывать людей, пока ее супруг находится дома с грудным ребенком.

