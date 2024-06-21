Беременная москвичка хотела устроить сюрприз мужу, но провалилась в канализацию

Глубоко беременная 29-летняя жительница Москвы решила устроить сюрприз супругу и приехала к нему на работу, но возле офиса женщина провалилась в канализационный люк, сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости» .

Женщина решила порадовать мужа, который работает инженером в строительной фирме на Шоссейной улице. Она незапланированно приехала на работу к супругу.

Москвичка прогуливалась вокруг офиса и что-то рассматривала в смартфоне. Женщина не заметила картонный настил, под которым была яма в рост человека. Она наступила на картон и провалилась в люк.

В итоге любительница сюрпризов отделалась незначительными ушибами. Во время падения она успела сгруппироваться, ребенок не пострадал. Полиция проводит проверку. Правоохранители выясняют, почему люк был так плохо закрыт.

Ранее в Нижнем Новгороде у ТЦ «Карусель» машина едва не ушла под землю, когда под ее колесом провалился асфальт. После инцидента место просадки дороги огородили.