Белгородцев оповещают об обстрелах ударами по висячему рельсу, признали власти

Жители хутора Красиво Белгородской области заявили, что у них почти нет мобильной связи и интернета, поэтому об обстрелах приходится сообщать ударами по подвешенному рельсу. Районные власти признали, что такая проблема есть и ее решают, но не уточнили, каким образом, сообщает «Подъем» .

Населенный пункт Красиво находится в Борисовском районе, рядом с украинской границей. Жители говорят, что о тревогах их оповещают с помощью рельса — «креативным», но малоэффективным методом.

В ответ на это администрация района заявила, что хутор Красиво оказался изолированным, и «в связи с оперативной обстановкой туда выехать пока нельзя». Проблему, как уверяют чиновники, решают.

«Но там бригада работает по устранению — вчера там были неполадки, и да, жаловались и губернатору, и главе. Но там сегодня должны были что-то решать. Пока не знаем, что решили», — сказали в администрации Борисовского района.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на сайте «Авито» продают систему РЭБ, которую ранее, предположительно, могли передать местным чиновникам для организации защиты приграничных территорий.