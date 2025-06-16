Гладков нашел на «Авито» систему РЭБ

На сайте «Авито» выставили на продажу систему РЭБ, которую ранее, предположительно, могли передать чиновникам для организации защиты приграничных территорий, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время совещания регионального правительства. Он добавил, что объявление на портале может быть фейковым, но проверить инцидент необходимо, сообщает РБК .

Гладков вспомнил, что несколько месяцев назад приезжал в село Мокрая Орловка в Грайворонском округе, где увидел нераспакованную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Вооружением не пользовались, хотя число украинских обстрелов и налетов БПЛА было «крайне велико», отметил он. После этого в селе провели «фактическую эвакуацию администрации», и жители остались без защиты, сказал Гладков.

По словам губернатора, тогда его «возмутило и удивило», что системой не пользовались, хотя население нужно было защищать. Теперь же, по словам Гладкова, в интернете нашли объявление, в котором говорилось о продаже такого вооружения.

«Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБ, которую мы передавали главам, выставлена была на „Авито“… Сейчас (министр цифрового развития Белгородской области — ред.) Сергей Николаевич Четвериков должен мне за сегодняшний день визуально глазами проехать и посмотреть все единицы», — сказал глава Белгородской области, задавшись вопросом, где находится «тот нераспакованный РЭБ».

Гладков не исключил, что информацию о продаже на «Авито» системы РЭБ могли специально опубликовать, чтобы у людей возникла претензия к властям. Вместе с тем он добавил, что после «визуального подтверждения всех единиц» вооружения и мест, где их используют, последуют «персональные разборки».

В «Авито» заявили, что проверяют объявление о продаже системы РЭБ в Белгородской области.