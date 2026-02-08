Белгород частично остался без воды и теплоснабжения после атак ВСУ

В Белгородской области сохраняется сложная ситуация — часть региона осталась без теплоснабжения и воды из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Крайне сложная ситуация. И, конечно же, для нас, для Белгородской области — это очередное испытание», — отметил губернатор.

В том числе перебои с теплоснабжением фиксируются в многоквартирных домах, поликлиниках и образовательных учреждениях. Некоторые школы переведены на дистанционное обучение. Губернатор дополнительно опубликовал в своем канале режим работы соцобъектов, где есть перебои.

Кроме того, есть нарушения в подаче воды в части Белгорода. Перебои фиксируются по нескольким адресам.

Гладков отметил, что аварийные бригады делают все, чтобы вернуть тепло и воду в дома как можно скорее. В регион прибыли дополнительные специалисты. Между тем в Белгороде работают пункты обогрева.

Ранее Гладков рассказал, что украинские боевики 42 раза атаковали Белгородскую область за сутки.

