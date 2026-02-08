Гладков: украинские боевики 42 раза атаковали Белгородскую область за сутки

сегодня в 10:35

С 14:00 7 февраля до 07:00 8-го украинские боевики нанесли 42 удара по Белгородской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Белгород обстреляли восемью боеприпасами. Над городом уничтожили три БПЛА ВСУ.

Белгородский округ был обстрелян четырьмя боеприпасами и пятью беспилотниками. В Волоконовском районе противник нанес удар с помощью дрона.

Грайворонский округ был атакован четырьмя боеприпасами и семью БПЛА. Над Краснояружским округом были подавлены три беспилотника.

По Ракитянскому округу ударили одним БПЛА. По Шебекинскому округу были нанесены удары шестью беспилотниками.

