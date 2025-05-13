Военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS) убивали безоружных мирных жителей, в том числе детей, а также казнили пленных и спящих во время военных операций в Ираке и Афганистане, сообщает британский телеканал BBC .

Как в интервью рассказали экс-бойцы спецназа, жертвами массовых казней оказывались подростки и старики, которые не могли иметь связей с боевиками.

При этом некоторые британские солдаты даже вели подсчет убитых гражданских, пытаясь превратить эти убийства в соревнование. Армейское командование было в курсе происходящего, но не желало принимать претензии к своим войскам и препятствовало распространению информации о них среди населения Британии.

Вопрос о поведении британского спецназа неоднократно поднимался экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем в разговорах с премьер-министром Соединенного Королевства Дэвидом Кэмероном. При этом представитель Кэмерона заявил телеканалу, что поднятые Карзаем вопросы «касались сил НАТО в целом».

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог раскрыл планы США по размещению войск на Украине. Европейских военных могут разместить к западу от Днепра. Речь идет о силах Великобритании, Германии, Франции и Польши.