Baza: житель Подмосковья находится в коме после случая с ботулизмом

Житель Подмосковья попробовал опасный салат и заболел ботулизмом. Теперь он находится в коме, сообщает Baza .

33-летний пациент Антон Б. находится в одинцовской больнице. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние Антона как тяжелое, но стабильное.

Антона лечат с помощью противоботулинической сыворотки, нейтрализующей ботулотоксины.

Всего в одинцовской больнице лечатся четверо заболевших ботулизмом. Они жалуются на невозможность четко сфокусировать взгляд на предмете и общую слабость.

Ранее задержанным по делу о массовых заболеваниях ботулизмом предъявили обвинение. СК задержал нескольких подозреваемых.