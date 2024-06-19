Baza: житель Подмосковья находится в коме после случая с ботулизмом
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Житель Подмосковья попробовал опасный салат и заболел ботулизмом. Теперь он находится в коме, сообщает Baza.
33-летний пациент Антон Б. находится в одинцовской больнице. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивают состояние Антона как тяжелое, но стабильное.
Антона лечат с помощью противоботулинической сыворотки, нейтрализующей ботулотоксины.
Всего в одинцовской больнице лечатся четверо заболевших ботулизмом. Они жалуются на невозможность четко сфокусировать взгляд на предмете и общую слабость.
Ранее задержанным по делу о массовых заболеваниях ботулизмом предъявили обвинение. СК задержал нескольких подозреваемых.