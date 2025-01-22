Baza: в руках у курсанта из Владивостока взорвалась американская мина
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Во Владивостоке курсант взял в руки мину из США, после чего она взорвалась. Это произошло на выставке, посвященной Дню военного инженера, сообщает Baza.
Мероприятие проходило на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. На одной из площадок открылась экспозиция, представленная Музеем пограничного управления по Приморскому краю.
21 января курсант 2-го курса Арсений П. решил осмотреть американскую мину, которая лежала среди других экспонатов. Как только он взял ее в руки, она взорвалась.
Парень серьезно пострадал. Он получил минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи.
Ранее российские десантники переправили в тыл американскую БМП. Она стала трофеем отечественных военных в Курской области.