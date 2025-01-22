Baza: в руках у курсанта из Владивостока взорвалась американская мина

Во Владивостоке курсант взял в руки мину из США, после чего она взорвалась. Это произошло на выставке, посвященной Дню военного инженера, сообщает Baza .

Мероприятие проходило на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. На одной из площадок открылась экспозиция, представленная Музеем пограничного управления по Приморскому краю.

21 января курсант 2-го курса Арсений П. решил осмотреть американскую мину, которая лежала среди других экспонатов. Как только он взял ее в руки, она взорвалась.

Парень серьезно пострадал. Он получил минно-взрывные травмы и множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи.

Ранее российские десантники переправили в тыл американскую БМП. Она стала трофеем отечественных военных в Курской области.