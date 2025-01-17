Baza: в Новой Москве неизвестные подожгли военный УАЗ
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В Новой Москве на парковке у дома загорелся военный автомобиль. По предварительным данным, машину подожгли неизвестные, сообщает Baza.
Пострадавшее авто — УАЗ «Патриот» с военными черно-белыми номерами.
Поджог произошел в поселении Десеновское. Авто стояло на парковке и внезапно загорелось. Внутри, к счастью, не было людей.
Очевидцы вызвали пожарных. Момент поджога никто из них не видел.
Ранее в ХМАО женщина пыталась поджечь мэрию и 3 машины ДПС. Она действовала по указке мошенников.