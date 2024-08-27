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Baza: в Москве задержали диверсантов, запускавших дрон для съемки объектов ПВО

В Москве мужчина и женщина запускали дрон для съемки объектов ПВО. Подозреваемых в диверсии задержали, сообщает Baza .

Их заметили в поле во время обхода с помощью тепловизора. Пара пытались запустить беспилотник, чтобы снять расположение объекта ПВО.

Инцидент произошел возле одного из объектов в Новой Москве в ночь с 24 на 25 августа.

В телефоне задержанных нашли переписки с гражданами Украины. По предварительным данным, женщина приехала в Москву из Крыма.

Задержание проводили сотрудники полиции вместе с военнослужащими. Затем пару передали оперативникам ФСБ.

Ранее неизвестные злоумышленники хотели устроить теракт на железной дороге в Белгородской области. Диверсанты установили 3 бомбы на ж/д путях.