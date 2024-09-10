Baza: украинский дрон разворотил квартиру жителю Раменского

сегодня в 11:25

Осколки украинского дрона разворотили квартиру жителю Раменского — она получила сильные повреждения. Видео, предположительно, из пострадавшего жилья публикует Baza .

На записи заметно, что осколки посекли почти каждый уголок квартиры жителя Раменского. Балкон сломан, а кухня разбита почти в дребезги, есть следы гари.

Окна у жителя Раменского тоже вылетели в результате взрыва, поэтому в квартире ветрено. Закрыть помещение невозможно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников. В доме в Спортивном проезде повреждены 54 квартиры из 102.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей 5 соседних домов», — заявил губернатор.