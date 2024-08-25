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Baza: силовики готовятся к штурму квартиры мужчины, выбросившего в окно младенца

В Москве мужчина отказывается открывать двери в квартиру ЖК «Лефортово парк», откуда выбросил младенца, сообщает Telegram-канал Baza .

Силовики готовятся к штурму жилья злоумышленника.

Известно, что мужчины выбросил в окно квартиры, предположительно, 16-го этажа не только младенца, но и девушку. К сожалению, никто из них не выжил.

Происшествие случилось 25 августа. На месте работает полиция.

Мужчина также выбрасывал из жилья различные вещи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.