Baza: силовики готовятся к штурму квартиры мужчины, выбросившего в окно младенца
Фото - © Telegram-канал Baza
В Москве мужчина отказывается открывать двери в квартиру ЖК «Лефортово парк», откуда выбросил младенца, сообщает Telegram-канал Baza.
Силовики готовятся к штурму жилья злоумышленника.
Известно, что мужчины выбросил в окно квартиры, предположительно, 16-го этажа не только младенца, но и девушку. К сожалению, никто из них не выжил.
Происшествие случилось 25 августа. На месте работает полиция.
Мужчина также выбрасывал из жилья различные вещи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.