сегодня в 10:27

Baza: пьяный инструктор по вождению снес мотоциклистов в Москве

На светофоре в столице пьяный инструктор по вождению снес мотоциклистов, ожидавших зеленого сигнала, сообщает Baza .

Пара возвращалась домой поздно ночью. Они встали на красный сигнал светофора. Внезапно на высокой скорости мимо байка пролетел Renault Duster, который задел мотоциклистов. Пара улетела на асфальт.

Как рассказал пострадавший мужчина, за рулем иномарки был нетрезвый инструктор по вождению.

В аварии сильнее всего пострадала пассажирка байка. Медики выявили у пациентки перелом голени со смещением и перелом малой берцовой кости.

Судя по видео, мужчина после аварии смог встать и шел, хромая. Женщину отправили в больницу на носилках.

Ранее мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Долгопрудном. Автомобиль Kia при повороте столкнулся с байком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.