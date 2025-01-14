Baza: перед поджогом помещения ЖСК в Москве депутат Кунгуров пил с коллегой

Перед поджогом помещения жилищно-строительного кооператива (ЖСК) на западе Москвы муниципальный депутат Алексей Кунгуров выпил со своей коллегой бутылку коньяка, а затем между ними произошел конфликт, сообщает Baza .

Накануне вечером на проспекте Вернадского произошло возгорание в помещении ЖСК. Виновником происшествия оказался 45-летний депутат района Тропарево-Никулино Алексей Кунгуров.

Депутат приехал к девятиэтажке, где на 1-м этаже располагалось помещение ЖСК. Там он встретился с председательницей правления кооператива и муниципальным депутатом Кариной Аракеловой.

В ходе встречи в напряженной обстановке Кунгуров и Аракелова выпили бутылку коньяка, однако это не помогло им договориться. Внезапно Кунгуров достал из шкафа легковоспламеняющуюся жидкость и начал поливать ею помещение, а затем поджег его.

Кунгуров сбежал с места происшествия, а испуганная Аракелова выбралась через окно. В это время из-за задымления началась эвакуация жильцов дома. В результате ЧП пострадавших нет. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения через полчаса ликвидировали возгорание.

Правоохранительные органы задержали муниципального депутата Алексея Кунгурова по подозрению в поджоге.