Baza: москвич мог поджечь квартиру, где была его жена

Жителя столицы подозревают в поджоге квартиры, в результате которого погибла его супруга. Также пострадал их ребенок, сообщает Baza .

Трагедия произошла в доме 130к2 на Ленинском проспекте. Вечером 14 ноября там начался пожар. Огонь вспыхнул в квартире на 13-м этаже.

Пожар тушили несколько часов. В результате погибла женщина. Также пострадал ее 12-летний сын, который надышался угарным газом.

По предварительным данным, вместе с ними в квартире находился и глава семейства. Именно он вывел сына из горящего жилья. Следствие считает, что мужчина может быть причастен к поджогу.

По одной из версий, в тот вечер женщина ругала сына. За него вступился отец. Он мог запереть супругу на балконе, взять горючую жидкость, облить детские игрушки и поджечь их, в результате чего в квартире начался пожар.

Ранее пожар произошел в частном доме в селе Новоселье Новосибирской области. В результате погибли мать и четверо детей.