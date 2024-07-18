Baza: мошенники пугают людей штрафами за посещение сайтов с дискредитацией ВС РФ
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Злоумышленники придумали еще один способ отъема денег у людей. Они пугают пользователей Сети штрафами за посещение некоторых сайтов, сообщает Baza.
Окно с предупреждением от мошенников может всплыть во время посещения не очень безопасных сайтов. Там может быть написано: «Вас заблокировали за посещение сайтов, направленных на дискредитацию ВС РФ».
Людей запугивают блокировкой, уголовным делом, следственно-оперативной группой, которую направят на задержание якобы нарушителей.
При этом, чтобы избежать проблем, злоумышленники предлагают людям оплатить штраф в размере 5,5 тыс. рублей. Причем деньги, по их словам, идут «на карту МВД РФ».