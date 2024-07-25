Baza: ФСБ задержала пьяных военных, расстрелявших авто в Курской области

Сотрудники ФСБ около шести утра задержали четверых военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения. Их подозревают в расстреле автомобиля Lada Priora в Курской области, сообщает Baza .

По информации издания, военные передвигались на отечественном автомобиле с символом Z в районе урочища Кочегуры. Согласно ориентировкам, именно из этой машины расстреляли людей в селе Мартыновка.

Военнослужащих доставили в отдел полиции Суджи.

Вечером 24 июля неизвестные люди в военной форме обстреляли гражданский автомобиль, в котором были два человека. Ранен 21-летний пассажир. Он проходит лечение в больнице.