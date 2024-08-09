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Baza: число пострадавших во время атаки ВСУ на Липецкую область выросло до 9

Количество людей, которые пострадали во время атаки ВСУ беспилотниками Липецкой области, выросло до девяти, сообщает Baza .

В регионе отменили развлекательные мероприятия. Однако семейные и спортивные события все же проведут. Их организуют с учетом необходимых мер безопасности.

Жителей некоторых населенных пунктов Липецкой области продолжают эвакуировать.

Ранее в этом регионе ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий детонации. Вывезти планируют людей, которые живут в населенных пунктах Яковлевка, Копцевы Хутора, Федоровка и Тынковка Липецкой области.