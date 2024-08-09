В Липецке ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации
Для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов на территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в целях обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.
Сейчас организовывают пункты временного размещения и транспорт.
Ночью Липецк подвергся массированной атаке беспилотников. При падении БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.