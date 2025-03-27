Baza: больных жителей Камчатки возят на санках и носят на пледах из-за снега
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Больных жителей Петропавловска-Камчатского возят на санках и носят на пледах к каретам скорой помощи после аномального снегопада, сообщает Baza.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается откопать подъезд во время сильного снегопада. При этом высота сугробов превышает рост взрослого человека. Также сотрудники скорой помощи везут на санках и несут на пледах больных местных жителей к автомобилю.
Из-за аномальных осадков к невозможно не только подъехать, но и подойти. Жители своими силами пытаются бороться с сугробами.
Ранее четверо туристов погибли в результате схода лавины в Магаданской области. Еще один человек пропал без вести.