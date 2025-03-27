Baza: больных жителей Камчатки возят на санках и носят на пледах из-за снега

Больных жителей Петропавловска-Камчатского возят на санках и носят на пледах к каретам скорой помощи после аномального снегопада, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается откопать подъезд во время сильного снегопада. При этом высота сугробов превышает рост взрослого человека. Также сотрудники скорой помощи везут на санках и несут на пледах больных местных жителей к автомобилю.

Из-за аномальных осадков к невозможно не только подъехать, но и подойти. Жители своими силами пытаются бороться с сугробами.

Ранее четверо туристов погибли в результате схода лавины в Магаданской области. Еще один человек пропал без вести.