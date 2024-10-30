Baza: беспилотник упал у «Эйфелевой башни» в Железногорске

Беспилотник ВСУ упал у «Эйфелевой башни» в городе Железногорск Курской области, сообщает Telegram-канал Baza .

Система ПВО сбила беспилотник над городом.

«После падения начался пожар в районе Эйфелевой башни. Это местная достопримечательность, уменьшенная копия знаменитой парижской Эйфелевой башни», — сказано в публикации.

При падении дрона никто не пострадал. Начался пожар в парке.

Официальной информации пока нет.

Ранее губернатор региона Алексей Смирнов сообщал об опасности атаки БПЛА.