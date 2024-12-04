Baza: 80-летняя москвичка случайно постирала кошку в стиральной машине

В Москве 80-летняя пенсионерка запустила стиральную машину, когда внутри находилась ее кошка. Женщине пришлось вызывать МЧС, сообщает Baza .

Обычная стирка едва не привела к трагедии в квартире на Кировоградской улице. Пенсионерка призналась, что не заметила, как ее домашний питомец запрыгнул в барабан стиральной машины.

Женщина включила стирку и обратила внимание на странный шум. Только тогда она увидела внутри кошку.

К счастью, пенсионерка вовремя выключила машину. Однако открыть дверцу она так и не смогла и вызвала спасателей, которым позвонила несколько раз, сильно переживая за домашнего любимца.

Приехавшие на вызов сотрудники МЧС спасли кошку. Она жива.

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