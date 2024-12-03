Подаренный Путиным Мир умер в Японии

В Японии сообщили о смерти сибирского кота по кличке Мир, которого российский президент Владимир Путин в 2012 году подарил губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ. Животное скончалось из-за болезни, передает корреспондент ТАСС со ссылкой на местный отдел по связям с общественностью.

Летом 2012 года губернатор Сатакэ подарил Путину щенка породы акита-ину, которым славится его префектура. Презент был сделан в знак благодарности за помощь, которую РФ оказала японцам после стихийных бедствий в 2011 году. Щенка назвали Юмэ (Мечта).

В ответ Путин подарил Сатакэ сибирского кота, которого в Японии назвали русским словом «Мир», что в транскрипции по-японски звучит как «миру».

За 12 лет жизни котенок пепельного цвета стал полноценным членом семьи Норихисы Сатакэ.

«Мир прекрасно уживается с шестью другими котами, которые живут в нашем доме. Это особое для меня существо — душа отдыхает, когда я вижу его мордочку», — говорил глава префектуры.