Бастрыкину доложат об изнасиловании мигрантом двух девочек в Подмосковье

В Подмосковье мигранта подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности двух девочек. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого дела, сообщает пресс-служба Следкома.

Исполнение поручения Бастрыкина контролируют в центральном аппарате ведомства.

Накануне СМИ сообщали, что в Московской области задержали 61-летнего мигранта. Его подозревают в совершении развратных действий против двух несовершеннолетних. Сам инцидент случился 4 июля в одном из дачных поселков, где девочки отдыхали вместе с родителями.

Подозреваемый жил в коровнике неподалеку. Именно там им и были проделаны развратные действия, в связи с чем открыли уголовное дело по статье 135 УК РФ. Родители пострадавших помогают следователям.