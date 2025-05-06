Бастрыкин заинтересовался нарушениями захоронения скота мигрантами в Подмосковье

Глава СКР Александр Бастрыкин дано поручение в связи с обращением жителей Московской области взять на контроль расследование о нарушении санитарных норм при захоронении домашнего скота в деревне Федорцово, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители деревни разместили в соцсети разместили к Бастрыкину, где рассказали о нарушении санитарных норм при захоронении домашнего скота, который погиб при пожаре на частной территории, где жили мигранты. Он подчеркнули, что ответственные должностные лица бездействуют в данном вопросе.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело о халатности (статья 293 УК РФ).

Руководитель СК РФ поручил главе ГСУ СКР по Подмосковью Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования указного уголовного дела и установленных обстоятельствах инцидента.