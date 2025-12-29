Бастрыкин заинтересовался мигрантом, преследовавшем 14-летнюю школьницу в Москве

сегодня в 14:27

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против преследовавшего 14-летнюю девочку. Он хотел познакомиться с ней, сообщает пресс-служба СК России.

Об инциденте сообщили в комментариях в профиле приемной Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел в декабре 2025 года.

Мигрант предпринимал попытки познакомиться со школьницей. Она отказалась. Тогда мужчина начал преследовать девочку и применил к ней физическую силу.

Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву возбудить уголовное дело. Также он потребовал предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.