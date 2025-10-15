сегодня в 13:56

Бастрыкин заинтересовался гибелью детей, которых заперли в квартире в Подольске

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре двух детей, которых заперла в квартире мать. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования, сообщает Информационный центр СК России .

Трагедия произошла в Подольске. В квартире, где были заперты малолетние, произошло возгорание. В результате пожара погибли мальчики двух и четырех лет.

Вскоре выяснилось, что малышей заперла мать, которая ушла к знакомым. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Трагедию обсудили в эфире программы на федеральном телеканале. Очевидцы заявили о бездействии органов системы профилактики совершения правонарушений в отношении детей.

Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее глава СК РФ запросил доклад по делу питбайкеров, сбивших 16-летнюю девушку в Подмосковье. У несовершеннолетней тяжелое сотрясение мозга.

