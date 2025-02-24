Бастрыкин заинтересовался автомобилями, ездящими по местам ВОВ в Подмосковье

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела, в результате которого могут нарушаться жилищные права граждан Подмосковья. Некий бизнесмен проводит в регионе заезды по бездорожью рядом с территориями, где проходили сражения во времена Великой Отечественной войны (ВОВ), машины издают сильный шум, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В выпуске одного из телеканалов продемонстрировали сюжет о том, что в Подмосковье предприниматель организовывает заезды на специализированных машинах. Местные жители жалуются на чрезмерный шум, который исходит от автомобилей.

К тому же, по их словам, трассы проходят по историческим территориям, на которых во времена ВОВ шли сражения. Люди боятся, что подобные заезды могут оказать влияние на сохранность исторических объектов.

В связи с этим сотрудники ГСУ СК России по Московской области открыли уголовное дело по статье 238 УК РФ — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин заинтересовался увечьями водителя в дорожном конфликте в Подмосковье.