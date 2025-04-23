Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе по девочке из травмата в Москве

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях в отношении 11-летней девочки в Москве, сообщает Информационный центр СКР.

Накануне на Ереванской улице столицы мужчина выстрелил в школьницу из травматического пистолета, когда та гуляла с матерью и собакой. Гражданину не понравилось, что к нему подбежал пес.

Злоумышленник целился в животное, но попал в ребенка. Девочка оказалась в больнице.

Дело квалифицировано как хулиганство (ст. 213 УК РФ). Руководство СК держит ситуацию на особом контроле.