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Бастрыкин поставил на контроль дело о массовой драке из-за девушки на Кубани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки из-за девушки в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

​Накануне вечером, около Дома культуры в поселке Афипский произошла массовая драка, участниками которой стали около 40 человек. По данным местной администрации, причиной конфликта стала девушка. Предварительно, драка произошла между местными жителями и лицами неславянской внешности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Участникам может грозить до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.