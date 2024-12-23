Бастрыкин поручил завести дело по факту ДТП с автобусом и машиной МЧС в Москве

В Москве по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина ДТП с пассажирским автобусом и «КамАЗом» МЧС, где пострадали 15 человек, будут расследовать в рамках уголовного дела, пишет ТАСС .

По данным следствия, водитель автобуса должен был уступить проезжую часть экипажу МЧС РФ, но не сделал этого. В итоге произошла массовая авария, в которой пострадали 15 человек. ГСУ СК России по Москве Андрей Стрижов должен будет доложить Бастрыкину о ходе расследования.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — заявили в пресс-службе СКР.

Ранее сообщалось, что массовая авария с «КамАЗом» МЧС и пассажирским автобусом, а также с другими автомобилями произошла вечером 22 декабря на Новочеркасском бульваре. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь. Позднее специалисты эвакуировали поврежденные автобус и машину МЧС с места ДТП, автомобильное движение восстановили.