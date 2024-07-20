Бастрыкин отреагировал на призыв националиста с Украины нанять киллера для русских
СК проверит брата певицы Анастасии Приходько за призывы к убийству россиян
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился начать проверку в отношении украинского националиста Назара Приходько, призывавшего в соцсетях к расправе над русскими, сообщает пресс-служба ведомства.
Назар — брат певицы Анастасии Приходько, представлявшей Россию на «Евровидении» в 2009 году.
Он в своих соцсетях призвал собрать деньги на киллера, чтобы убивать россиян. Так, по его словам, нужно отомстить за смерть экс-депутата Рады Ирины Фарион.
В качестве жертв Приходько предложил журналиста Владимира Соловьева и замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева.
В рамках процессуальной проверке специалисты дадут правовую оценку опубликованным украинцем высказываниям.