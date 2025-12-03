Бастрыкин хочет наказать сразу пять судей за взятки и неправосудные приговоры

Бастрыкин просит согласия на дела против пяти ростовских судей за взятки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ с запросом о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей из Ростова-на-Дону. Все они подозреваются в совершении тяжких преступлений, связанных со взяточничеством, следует из повестки внеочередного заседания ВККС на 8 декабря.

Речь идет о рассмотрении представлений в отношении действующих судей и судей в отставке Советского районного суда города.

Фигурантами запросов стали сразу пять человек. Среди них — судья, председатель Советского райсуда в отставке Елена Коблева. Она подозревается по ряду эпизодов получения взяток в особо крупном размере, вынесении заведомо неправосудного решения и воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Также Следком просит согласия на дела против двух судей в отставке: Олега Батальщикова и Наталии Цмакаловой, которых заподозрили в получении особо крупных взяток. Кроме того, в список также попали действующий судья Артур Маслов и мировой судья в отставке Эльмира Пономарева: первого подозревают в получении взятки и вынесении неправосудного решения, вторую — в даче взятки.

Заседания ВККС, где будут рассмотрены запросы председателя СК РФ, пройдут 8 декабря с использованием систем видеоконференц-связи. В случае дачи согласия Следственный комитет сможет возбудить уголовные дела и начать полноценное расследование.

Ранее бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский был лишен мандата по требованию Генпрокуратуры. Сегодня, 3 декабря, суд в Москве арестовал политика за взятку в 25 миллионов рублей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.