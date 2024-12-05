Башкирский учитель отлупил школьника линейкой на уроке

Учитель избил восьмиклассника линейкой в селе Табынское в Башкортостане. Родители отметили, что это уже не первый подобный случай, сообщает Mash Batash .

Родители учеников уточнили, что учитель физики часто поднимал руку на ребят. На видеоролике, записанном в классе, педагог сорвался и несколько раз ударил ученика.

Директор школы утверждает, что жалоб на учителя у него не было. Физик уже уволился по собственному желанию.

Местная прокуратура начала проверку по данному факту.

Ранее учитель математики и информатики из Красногорска избил и задушил жену, которая хотела подать на развод. У них осталось трое общих детей.