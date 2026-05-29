Башенный кран с машинистом внутри рухнул из-за шторма в Тюмени. Мужчина погиб
Фото - © Евгений Харитонов / Фотобанк Лори
28 мая небывалый шторм опрокинул башенный кран в Тюмени. Машинист получил смертельные травмы, сообщает Ural Mash.
В четверг в Тюмени бушевал сильный ветер и лил дождь. На стройке возле ЖК в районе Новокомарово из-за непогоды произошла трагедия — ураган снес башенный кран.
Внутри в этот момент находился крановщик. После падения машины его достали, он был еще жив. К сожалению, мужчина скончался в реанимации.
У погибшего остались двое маленьких детей.
