Бармен погиб на фестивале «Сигнал» в Калужской области в ночь на 20 августа

Компетентным органам предстоит разобраться в смерти бармена на фестивале электронной музыки в Никола-Ленивце Калужской области, который хотел познакомиться с девушкой, но его избили ее знакомые, после чего он умер, пишет Telegram-канал Baza .

О смерти 34-летнего бармена Руслана Д. рассказал его брат. По словам собеседника журналистов, все произошло в ночь с 19 на 20 августа. По одной из версий, бармен хотел познакомиться с одной из девушек на фестивале, но оказалось, что она не свободна. Молодой человек девушки возмутился и начал драку. В итоге пострадавшего избили, связали, после чего тот скончался.

По другой версии, Руслан Д. начал вести себя неадекватно по отношению к участникам фестиваля, после чего присутствующие приняли решение его связать. Чуть позже молодой человек потерял сознание и умер.

По предварительным данным, причиной смерти стали не побои, а проблемы с сердцем. Точную причину гибели бармена установят в ходе специальной экспертизы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.