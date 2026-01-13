Банкомат в Копейске «съел» более 1 млн рублей и не зачислял их на счет 2 недели

Жительница Копейска в течение двух недель не могла вернуть 1,2 млн рублей, положенных в банкомат перед новогодними праздниками, 29 декабря, сообщает 74.ru .

«Мы с оператором стояли, я пачки распечатывала, складывала — сначала пятитысячные купюры, потом по пятьсот. Банкомат сначала считал, а потом завис, считал-считал, в итоге выдает мне чек, что у меня ноль на счету», — сказала клиентка.

Женщина подала обращение в кредитное учреждение, но приняли его не сразу, так как оно было некорректно составлено, хотя документ диктовал оператор. 30 декабря она обратилась в банк повторно.

По ее словам, инкассация была 30 декабря, но деньги из банкомата почему-то долго не считали. В банке не спешили с ответом, а потом ушли на праздничные выходные.

Копейчанка думала, что 12 января все уже будет понятно, но ей сказали ждать еще почти две недели. Она объяснила, что такой подход ее не устраивает, хотела узнать, где ее деньги.

И через несколько часов после запроса от журналиста клиентке позвонили и пригласили открыть счет. В банке заявили, что проблема была оперативно решена. Банкомат «проглотил» деньги из-за техсбоя. Копейчанка открыла необходимый для зачисления счет.

«Я уточнила, сказали, что сумма сходится, пообещали зачислить ее с процентами за прошедшие дни», — пояснила пострадавшая.

Чуть позже в банке отметили, что деньги перечислены.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.