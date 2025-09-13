Банда попрошаек выманивает деньги у прохожих в центре Москвы

Молодые жительницы Москвы чаще всего становятся жертвами банды попрошаек, которая орудует в центре города. Злоумышленники подходят к одиноким девушкам и под разными предлогами пытаются заполучить их деньги. Стоит отметить, что, помогая таким людям, те, кто жертвует деньги, может понести уголовную ответственность за финансирование запрещенной организации, отмечает РЕН ТВ .

«Один парень просто подошел ко мне и начал с такой довольно активной позицией: „Девушка, остановитесь. Да что вы здесь все такие злые, к вам ни к кому нельзя обратиться. Вот нам нужна помощь, мы не можем с другом уехать“. Я поняла, к чему идет дело и что он захочет попросить денег. Я просто отмахнулась и сказала: „Нет, до свидания“. И продолжила следовать, а парень начал преследовать меня, идти за мной в спину и выкрикивать мне очень много неприятных вещей», — рассказывает пострадавшая Дарья Соловьева.

По словам других потерпевших, если девушки отказывали в помощи, ссылаясь на то, что у них нет наличных средств, представители банды попрошаек создавали ситуации, в которых буквально вынуждали своих жертв идти до ближайшего банкомата, чтобы снять средства и передать им.

Попрошайки орудуют довольно нагло. Их не пугают ни камеры наружного наблюдения, ни сотрудники Росгвардии, которые регулярно патрулируют улицы.

По словам юриста Павла Агиева, такие попрошайки могут выманивать средства горожан для финансирования терроризма. В действующем законодательстве есть такие статьи. И даже если тот, кто решит пожертвовать средства, не будет знать, на что они будут потрачены, все равно не сможет избежать уголовной ответственности.

«Если вы все же решили занять денежные средства, то необходимо попросить паспорт предъявить, посмотреть, сфотографировать его», — рассказывает Агиев.

